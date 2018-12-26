Депутаты хотят запретить иностранным водителям работать на легковом такси

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Депутаты Госдумы в будущем году предложат поправки к законопроекту о такси, которые запретят водителям без российского гражданства работать на легковом такси. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев.

Он напомнил, что депутаты в первом чтении приняли законопроект о такси, и выразил надежду, что в 2019 году закон о легковом такси доработают и примут в окончательном виде, передает РИА Новости.

Москвичев отметил, что в 2019 году парламентариям также предстоит принять закон по телемедицине. Он рассказал, что недавно в Госдуме установили аппарат, который проверяет состояние здоровья человека. По его словам, многие из депутатов прошли осмотр и наглядно увидели, как на расстоянии проходит проверка предрейсового состояния водителя.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. В ходе его обсуждения был поднят вопрос о дальнейшем совершенствовании этой законодательной инициативы.

В октябре Дептранс поддержал еще одну идею по регулировке пассажирских перевозок. В такси должны работать водители только с российскими правами. Похожая норма действует с лета прошлого года: тогда вступил в силу федеральный закон, который обязал иностранцев пройти переобучение в России. Но позже специальными поправками власти разрешили садиться за руль такси по национальным документам гражданам Белоруссии, Киргизии и Армении.

В Госдуме предложили свою идею по борьбе с нелегальными перевозками. Зампред комитета по транспорту Виталий Ефимов заявил журналистам, что таксистов не нужно заставлять сдавать экзамен на российские права. По его мнению, достаточно ввести для них специальный допуск. Как он будет выглядеть и можно ли его будет купить как патент, он не пояснил.