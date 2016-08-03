Таксисты научились обманывать GPS для получения чужого заказа

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Российские таксисты научились обманывать систему GPS. Через специальные приложения водители подменяют координаты своих автомобилей на карте ради получения выгодных заказов. Чаще всего функцией пользуются, чтобы перехватить клиента из аэропорта.

Руководитель PR-проектов Яндекс.Такси Элина Ставиская рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", как работает эта система.

"Агрегаторы борются с этим уже год. Мы стали замечать, что водители находятся на взлетно-посадочной полосе, куда они никак не могли проехать. Также мы смотрели на время подачи автомобиля. Смысл махинации не в том, чтобы взять заказ на другом конце города, а в том, чтобы обыграть других водителей, которые стоят близко к аэропорту на платной парковке, и перехватить их заказ", – пояснила она.

Ставиская отметила, что среднее время ожидания в системе Яндекс.Такси составляет четыре минуты. При заказе машины в аэропорт оно может быть чуть более длительным, потому что на въезде в воздушные гавани часто возникают заторы.

Во втором квартале этого года поездка на такси в городе в среднем обходилась москвичам в 478 рублей. Это на 25 процентов дешевле, чем в прошлом году, когда за такси в среднем приходилось выкладывать 650 рублей.

По данным Яндекс.Такси среднее расстояние поездки составляет 14,9 километра.