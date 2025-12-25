Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 декабря, 20:32

Транспорт

Росавиация отменила ограничения на ночные вылеты из России в Израиль

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отменены ограничения на выполнение ночных вылетов из России в Израиль в период с 01:00 до 07:00, сообщили в Росавиации.

"Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров", – отметили в федеральном агентстве.

В Росавиации пояснили, что такое решение было принято после детального анализа текущей обстановки на Ближнем Востоке и согласовано со всеми заинтересованными ведомствами.

Согласно данным Росавиации, в зимнем сезоне-2025/2026 регулярные и нерегулярные рейсы между двумя государствами выполняют две российские авиакомпании: "Азимут" и Red Wings. Авиаперевозчики осуществляют полеты по 5 маршрутам – из Москвы, Жуковского, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи в Тель-Авив, с общей частотой 16 рейсов в неделю.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы из Москвы в израильский курорт Эйлат запустят 19 февраля. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings, продажи билетов уже открыты. Рейсы запланированы раз в неделю.

транспорт

