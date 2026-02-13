Около 85 тыс умных фонарей появилось в Москве в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В 2025 году в Москве установили около 85 тысяч умных светильников, оснащенных специальными контролерами, которые передают сигнал диспетчеру в режиме реального времени. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"В настоящее время число светильников в системе освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы уже превышает 1 миллион", – добавил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В случае неисправности устройство подаст сигнал и диспетчер сможет оперативно направить туда аварийную бригаду. Это позволяет не только экономить электричество, но и обеспечивать качественное освещение дворов, улиц, дорог и общественных пространств Москвы.

Также благодаря умным фонарям специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, регулировать его яркость, проверять напряжение и выполнять другие операции.

В прошлом году в рамках программы благоустройства в центре столицы появились современные фонари. На опорах освещения используются светодиоды, которые потребляют на 30% меньше электроэнергии, при этом снижают общую нагрузку на сети. Их срок эксплуатации значительно превышает существующие аналоги.

