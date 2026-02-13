Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 12:45

Город

Около 85 тыс умных фонарей появилось в Москве в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В 2025 году в Москве установили около 85 тысяч умных светильников, оснащенных специальными контролерами, которые передают сигнал диспетчеру в режиме реального времени. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"В настоящее время число светильников в системе освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы уже превышает 1 миллион", – добавил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В случае неисправности устройство подаст сигнал и диспетчер сможет оперативно направить туда аварийную бригаду. Это позволяет не только экономить электричество, но и обеспечивать качественное освещение дворов, улиц, дорог и общественных пространств Москвы.

Также благодаря умным фонарям специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, регулировать его яркость, проверять напряжение и выполнять другие операции.

В прошлом году в рамках программы благоустройства в центре столицы появились современные фонари. На опорах освещения используются светодиоды, которые потребляют на 30% меньше электроэнергии, при этом снижают общую нагрузку на сети. Их срок эксплуатации значительно превышает существующие аналоги.

Читайте также


город

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика