Делегация Украины посетила границу Польши с Калининградской областью

Фото: 123RF.com/ratikova

Украинская делегация прибыла на границу Польши с Калининградской областью. Об этом сообщает пресс-служба польского Варминско-Мазурского пограничного отряда в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Делегацию встретил генерал Даниэль Войташкевич. Во время экскурсии он показал представителям Украины приборы и снаряжение сотрудников пограничной службы, а также представил им инфраструктуру и задачи, которые выполняются на границе.

Ранее Владимир Путин заявлял, что угрозы в адрес Калининградской области могут привести к "невиданной до этого момента эскалации конфликта". По его словам, все должны понимать это и отдавать себе отчет.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, в свою очередь, обратился по-литовски к экс-замглавы МИД Литвы Дариусу Юргелявичусу, который ранее заявлял о наличии у НАТО сценария блокады Калининграда. Он процитировал фразу из фильма "Александр Невский". В переводе на русский она означает: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет".

