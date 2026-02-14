Форма поиска по сайту

14 февраля, 17:48

Политика

В Армении возбудили уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина Второго

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина Второго. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян на своей странице в соцсети Facebook (владелец – компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

"Сегодня произошло беспрецедентное событие. Возбуждено уголовное дело... в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном (бывший священнослужитель. – Прим. ред.)", – написал он.

Юрист добавил, что католикосу запрещен выезд из страны, а происходящее он назвал "историческим позорным действием властей" и попыткой сорвать конференцию епископов в Австрии.

Ранее католикос Гарегин Второй назвал действия офиса Никола Пашиняна против Армянской апостольской церкви антигосударственными. По мнению духовного лица, из-за шагов властей независимость страны и единство народа подвергаются риску. Кроме того, он подчеркнул, что антицерковная политика наносит удар по репутации Армении и церкви.

Спустя время Пашинян заявил, что планирует возглавить движение по освобождению Армянской апостольской церкви от католикоса. Премьер указал, что церковь захватила антихристовая, антинациональная и антигосударственная группа.

