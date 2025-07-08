Пашинян заявил о намерении возглавить движение против католикоса всех армян

Фото: kremlin.ru

Армянский премьер-министр Никол Пашинян планирует возглавить движение по освобождению Армянской апостольской церкви от католикоса всех армян Гарегина Второго. Об этом он заявил в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"За всеми дебатами в это время раскрылось самое главное: полное отсутствие связи между Ктричем Нерсисяном (мирское имя армянского католикоса. – Прим. ред.), Вазгеном Галстаняном, Геворгом Аджапахяном (арестованные архиепископы. – Прим. ред.) и некоторыми другими с Иисусом Христом и его учением", – указал Пашинян.

По его словам, церковь захватила антихристовая, антинациональная и антигосударственная группа.

Галстанян был задержан в Армении 25 июня. Ему предъявлено обвинение по статьям "Терроризм", "Массовые беспорядки" и "Узурпация власти". По версии следствия, в 2024 году он решил добиться смены власти способом, который запрещен конституцией Армении.

27 июня сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаеля Аджапахяна по уголовному делу о призыве к свержению власти в стране. При этом сам Аджапахян вины не признал.

