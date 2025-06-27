Архиепископ Аджапахян задержан по подозрению в призывах к свержению власти в Армении

Фото: ТАСС/АР/Grigor Yepremyan

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаель Аджапахян задержан по уголовному делу о призыве к свержению власти в стране. Следствие ходатайствует об избрании ему ареста, сообщил адвокат архиепископа Ара Зограбян.

"Приняли участие в следственных мероприятиях. В отношении архиепископа Микаеля Аджапахяна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении", – цитирует его ТАСС.

Как отметил адвокат, суд должен вынести решение в течение 24 часов с момента задержания. При этом сам Аджапахян вины не признает.

Утром 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности Армении пытались задержать архиепископа в резиденции католикоса всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Однако им помешали верующие и священники. В результате началась потасовка.

Зограбян заявил, что вместе с архиепископом поедет в отделение СК Армении для участия в следственных мероприятиях. Однако собравшиеся у резиденции католикоса верующие перегородили их автомобилю путь и заставили священнослужителя вернуться обратно.

Архиепископ назвал сфабрикованным возбужденное против него дело о призывах к захвату власти.

