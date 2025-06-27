Спецназ СНБ вошел на территорию резиденции католикоса всех армян

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Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию католикоса всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (руководящий орган Армянской апостольской церкви, ААЦ. – Прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий адвоката главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаеля Аджапахяна Миграна Погосяна.

Трансляция с места событий свидетельствует, что сотрудники спецслужбы прибыли туда, намереваясь задержать Аджапахяна. Это послужило поводом для возмущения как среди духовенства, так и в рядах верующих. Они попытались помешать силовикам.

На кадрах с места событий видно, что верующие начали петь церковные песни и произносить молитвы. В результате между представителями духовенства, верующими и правоохранителями началась потасовка.

"Происходящее 27 июня – беззаконье. Но я не собираюсь прятаться ни за чьей спиной. Пришли за мной, я пойду. Но не я угроза этому государству. Главная угроза нашей стране сидит в здании на площади Республики", – высказался по поводу происходящего Аджапахян.

По словам католикоса всех армян Гарегина Вторго, архиепископу предстоит отправиться в Следком Армении. Его будет сопровождать адвокат. Дальнейшие действия духовенства республики будут определены в ходе заседания, которое священнослужители намерены провести после отбытия Аджапахяна.

В среду, 25 июня, был задержан архиепископ Баграт Галстанян, который также является лидером оппозиционного движения "Священная борьба". Ему предъявлено обвинение по статьям "Терроризм", "Массовые беспорядки" и "Узурпация власти". По версии следствия, в 2024 году он решил добиться смены власти способом, который запрещен конституцией Армении. Суд в Ереване арестовал его на два месяца.

Также известно, что всего в рамках расследования уголовного дела о попытке захвата власти в Армении задержали 14 человек. Правоохранители провели свыше 90 обысков, по результатам которых были найдены огнестрельное оружие и патроны к нему, инструкции с действиями, списки завербованных людей, средства радиосвязи и беспилотные летательные аппараты.

