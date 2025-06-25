В Армении задержаны 14 человек по делу о попытке захвата власти

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В Армении задержали 14 человек в рамках расследования уголовного дела о попытке захвата власти в республике. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета страны.

Ведомство возбудило дело в отношении 16 лиц, 14 из которых в настоящий момент взяты под стражу. В процессе расследования следователи провели свыше 90 обысков, в ходе которых были найдены огнестрельное оружие и патроны к нему, инструкции с действиями, списки завербованных людей, средства радиосвязи, беспилотные летательные аппараты.

Помимо этого, были обнаружены растительные массы, похожие на наркотические средства, и список людей, которых планировалось назначить на соответствующие должности в органах исполнительной власти после захвата власти. Также при обыске удалось найти документы, подробно описывающие планы, последовательность и хронологию противоправных действий, которые должна была совершить преступная группа.

О том, что правоохранители предотвратили план по захвату власти в республике, премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 25 июня. Он отметил, что действия должны были дестабилизировать обстановку в стране.

Спустя время СК задержал архиепископа Армянской апостольской церкви и лидера оппозиционного движения "Священная борьба" Баграта Галстаняна. По данным ведомства, в прошлом году он решил добиться смены власти способом, который запрещен конституцией Армении. Для своего плана Галстанян купил необходимые средства и инструменты для совершения терактов, а также создал условия, подготовившись тем самым к узурпации власти.

Кроме того силовики задержали еще несколько представителей оппозиции, в том числе священнослужителей Грайра и Мовсеса. Одного из них задержали у дома Галстаняна. Тем временем соратник архиепископа, депутат парламента Гарник Даниелян назвал задержание лидера движения действиями диктаторского режима.