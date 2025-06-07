Парламентские выборы в Армении пройдут в 2026 году

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Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года. Об этом в телеграм-канале написал спикер республиканского парламента Ален Симонян.

Армения – это парламентская республика. Законодательный орган избирает премьер-министра, который фактически является руководителем страны.

Прошлые парламентские выборы в Армении прошли в 2021 году. Партия "Гражданский договор", которой руководит действующий премьер-министр республики Никол Пашинян, набрала 53,92% голосов. Ей не хватило 0,08% для единоличного формирования правительства.

Позже экс-президент Армении Армен Саркисян назначил Пашиняна премьер-министром страны. В свою очередь, Владимир Путин поздравил Пашиняна с назначением на должность.