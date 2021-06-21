Партия Пашиняна побеждает на парламентских выборах в Армении

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Партия исполняющего обязанности премьера страны Никола Пашиняна побеждает на парламентских выборах в Армении. Об этом сообщает сайт ЦИК страны.

Известно, что после подсчета бюллетеней со 100% участков партия Пашиняна набрала 53,92% голосов.

Второе место занял блок экс-​президента Роберта Кочаряна "Армения" с 21,04% голосов.

На третьем месте – блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. При этом политическое объединение не смогло набрать необходимый порог голосов – 7%.

В ЦИК Армении уточнили, что партии Пашиняна не хватило на выборах 0,08% голосов для единоличного формирования правительства.

Парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня. В них участвовали 21 партия и 4 блока.

В 07:00 по московскому времени по всей республике открылись 2 008 избирательных участков. Голосование завершилось в 19:00.

Для прохода в парламент партии необходимо набрать более 5% голосов, блоку – более 7%. За выборами следили 483 международных наблюдателя из восьми организаций и около девяти тысяч местных наблюдателей. На 1,5 тысячи избирательных участках были установлены видеокамеры.