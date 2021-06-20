В Армении открылись избирательные участки на внеочередных выборах в парламент

09:32
Фото: depositphotos/baurka
Избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах открылись в Армении, сообщает РИА Новости.
В 7:00 по московскому времени по всей республике открылись 2008 избирательных участков. Голосование завершится в 19:00. В парламентских выборах принимают участие 21 партия и 4 блока. Это блоки "Армения" и "Честь имею", сформированные вокруг бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, "Свободная Родина" и "Ширинян-Бабаджанян блок демократов".
Среди партий в голосовнии участвуют "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, "Армянский национальный конгресс" экс-главы государства Левона Тер-Петросяна, "Справедливая Армения", "Республика", "Всеармянская национальная государственность", "Процветающая Армения", и другие.
Проходной барьер для партий установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет. Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе. Гарантированные мандаты получат представители езидской, русской, ассирийской и курдской общин.
За выборами следят 483 международных наблюдателя из восьми организаций и около девяти тысяч местных наблюдателей. На 1,5 тысячи избирательных участках установлены видеокамеры.
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