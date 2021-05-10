Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в рамках которого они подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимодействия, а также условились о контактах на разных уровнях. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что лидеры РФ и Армении тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Они отметили, что в обеих государствах свято чтут память о подвиге воинов-освободителе, кроме того, глубоко благодарны ветеранам, которые проявили беспримерный героизм и самоотверженность.
"Подтвержден обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", – рассказали в пресс-службе Кремля.
Ранее сообщалось, что 9 мая состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. В ходе диалога лидеры стран обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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