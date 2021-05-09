Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

9 мая состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе диалога лидеры стран обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Они также подчеркнули, что в обеих странах по сей день чтут память героев, которые приложили свои усилия для победы как на фронте, так и в тылу.

Кроме того, лидеры обсудили ряд актуальный вопросов, которые касаются двусторонней повестки дня и выразили обоюдный настрой на укрепление российско-белорусских отношений.

Ранее Владимир Путин также поздравил ветеранов, военных и всех россиян с важным событием. По словам главы государства, День Победы всегда будет для России священным праздником.