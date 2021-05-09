Собянин поздравил москвичей с 76-летием Победы в ВОВ

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мэр отметил, что 76 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года. Это, по его словам, целая жизнь, подаренная фронтовиками и тружениками тыла.

Собянин подчеркнул, что за эти десятилетия выросли три поколения москвичей. И сегодня в школу ходят уже правнуки солдат, защищавших Родину.

"И все же каждый год, когда наступает этот долгожданный праздник, нас охватывают особые чувства. И перед глазами, словно это было вчера, проходят тревожные сводки информбюро и паутина аэростатов в хмуром осеннем небе. Мы вспоминаем молодых парней, призывников, которые еще вчера строили планы на долгую и счастливую жизнь, а сегодня шли в свою последнюю атаку. Мы вспоминаем ополченцев – обычных мирных людей, грудью вставших на защиту родной земли. Думаем об их женах и сестрах, подростках и стариках, которые сутками не покидали цеха оборонных заводов", – сказал градоначальник.

Он добавил, что тем, кто был рожден в мирное время, почти невозможно представить, что пережили наши отцы, деды и прадеды.

"Однако вспоминая их подвиг, мы сами становимся сильнее, мы лучше понимаем нашу историю, мы гордимся своей страной и ее прошлым, без которого невозможно будущее", – сказал Собянин.

Мэр пожелал участникам войны и труженикам тыла здоровья и долголетия.

"Пусть каждый прожитый вами день будет согрет любовью и вниманием ваших родных и близких. С праздником, друзья. С Днем Победы!" – заключил градоначальник.

В этом году акция "Бессмертный полк" 9 мая будет проходить в онлайн-формате. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях.