Салют 9 Мая в столице запустят с 16 точек

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве прогремит с 16 точек, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"Точками праздничного салюта станут парк Победы, Лужнецкая набережная (две точки), Лианозово, Всероссийский выставочный центр, Измайловский парк, Ново-Переделкино, парк "Кузьминки", районы Нагатинский Затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, город Зеленоград, город Троицк", – говорится в сообщении.
Начало салюта запланировано на 22:00 по московскому времени. Он продлится 10 минут.
Ранее сообщалось, что уникальный салют будет организован в Москве. Он будет производиться по неповторяемой высотной и цветографической схеме.
В нескольких точках города разместят 72 салютные установки. Из них в небо выпустят более 12 тысяч фейерверочных изделий различных видов. Всего их будет около 70 ("Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка" и "Триколор").
Салют в честь 9 Мая в Москве запустят с 16 точек
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