Фейерверки в День Победы в Москве состоятся на 31 площадке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Праздничные фейерверки в Москве в честь Дня Победы состоятся на 31 площадке. Об этом на YouTube-канале радиостанции "Эхо Москвы" заявил замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

"Торжественных мероприятий больших у нас не будет. Фейерверки у нас будут проходить – они пройдут на 31 локации, в наших парках. Собственно, это традиционный формат", – отметил Немерюк.

Он добавил, что парад 9 мая будет проводиться с учетом всех мер по борьбе с коронавирусом. Заполняемость на трибунах составит менее 50 процентов.

Ранее сообщалось, что уникальный салют будет организован во время празднования 76-й годовщины Победы в Москве. Он будет производиться по неповторяемой высотной и цветографической схеме.

