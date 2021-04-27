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Москва 24

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Транспорт

21:02

Движение ограничили в центре Москвы из-за подготовки ко Дню Победы

город транспорт перекрытия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение ограничили в центре Москвы из-за подготовки ко Дню Победы. Перекрытия вступили в силу с 21:00 вторника, 27 апреля.

Движение автотранспорта ограничено на следующих участках:

  • улицы Тверской – от улицы Моховой до Тверского бульвара;
  • улицы Тверской – от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;
  • улицы 1-й Тверской-Ямской – от Большой Садовой до улицы Гашека;
  • Оружейного переулка – от дома 3, строения 1, до улицы Тверской;
  • улицы Моховой – от Воздвиженки до улицы Тверской;
  • Охотного Ряда – от улицы Тверской до Большой Дмитровки;
  • улицы Большой Никитской – от улицы Моховой до Романова переулка.

Ограничения в связи с проведением репетиции парада Победы действительны вплоть до завершения мероприятия.

По случаю репетиции также изменился режим работы некоторых станций метро. С 19:00 до окончания проезда техники закрыли станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая".

Платформы доступны только на вход и для пересадки. Станция "Библиотека имени Ленина" работает только на пересадку.

Две ночные репетиции парада Победы пройдут 27 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция состоится на Красной площади 7 мая.

Шесть станций метро в центре Москвы ограничили работу

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