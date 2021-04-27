21:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение ограничили в центре Москвы из-за подготовки ко Дню Победы. Перекрытия вступили в силу с 21:00 вторника, 27 апреля.
Движение автотранспорта ограничено на следующих участках:
По случаю репетиции также изменился режим работы некоторых станций метро. С 19:00 до окончания проезда техники закрыли станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая".
Платформы доступны только на вход и для пересадки. Станция "Библиотека имени Ленина" работает только на пересадку.
Две ночные репетиции парада Победы пройдут 27 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция состоится на Красной площади 7 мая.
Шесть станций метро в центре Москвы ограничили работу
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