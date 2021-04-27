Шесть станций метро в центре Москвы ограничили работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Работу шести станций столичного метро ограничили в связи с репетицией парада Победы на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Уточняется, что с 19:00 до окончания репетиции закрыли станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая".

Они работают только на вход и пересадку пассажиров. Кроме того, станция "Библиотека имени Ленина" работает исключительно на пересадку.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы ограничат движение транспорта в связи с ночными репетициями военного парада в честь 9 Мая. Ограничения будут действовать 27 апреля с 21:00 до окончания мероприятия.