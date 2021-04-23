Парковка в Москве будет бесплатной 1, 3, 9 и 10 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 1, 3, 9 и 10 мая припарковаться можно будет совершенно бесплатно. Это касается и тех мест, где действует повышенный тариф. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что 2 мая оставлять машину также можно будет бесплатно за исключением тех мест, где днем парковка стоит 380 рублей в час, а ночью 200 рублей в час.

При этом с 4 по 8 мая тарифы будут платными на всех улицах.

"Парковки со шлагбаумом работают платно все дни", – добавили в пресс-службе.

Также с 23 апреля по 9 мая в Москве будут вводить ограничения на движение транспорта из-за подготовки к параду Победы. Кроме того, 27 и 29 апреля пройдут подготовительные мероприятия, из-за которых перекроют улицы в центре города. Ограничения будут вводиться еще и 30 апреля, 4, 5, 7, 8 и 9 мая.

Следить за актуальной информацией можно на едином транспортном портале столицы.

