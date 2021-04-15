Дептранс рассказал о самой частой ошибке при оплате парковки

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В столичном департаменте транспорта рассказали, какую ошибку чаще всего допускают автолюбители при оплате парковки.

"Одна из самых частых ошибок при оплате парковки – неправильно указанный номер парковочной зоны", – говорится в телеграм-канале Дептранса.

Специалисты рекомендуют сверять номер зоны в приложении "Парковки Москвы", чтобы не получить штраф. Также там можно в течение дня исправить ошибку.

В начале апреля на некоторых улицах столицы изменились тарифы на парковку. С 5 апреля появилась новая категория мест – "Только для резидентов". При этом появились и новые места платной парковки.