Тарифы на парковку изменились на некоторых улицах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тарифы на парковку поменялись на некоторых улицах Москвы. Об этом информирует департамент транспорта города в Telegram.

"С 5 апреля на тех улицах, где вам сложно запарковаться из-за приезжающих в ваш район автомобилей, вводятся места "Только для резидентов" и новые места платной парковки", – заявили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что новые платные и резидентские парковочные места появились в 22 районах города. Речь идет о районах Пресненском, Басманном, Савеловском, Аэропорт, Даниловском, Донском, Нагорном, Бутырском, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережном, Головинском, Коптево, Войковском, Преображенском, Новогиреево, Южнопортовом, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково и Выхино-Жулебино.

Всего тарифы на парковку изменятся на 193 участках улиц.

"Это всего 10% платных мест с загрузкой 96% и более, но эффект ощутит весь город", – объяснили в Дептрансе.

На некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, улица Средняя Переяславская и Дербеневская набережная, тарифы понизились. В Дептрансе пояснили, что цену уместно уменьшать в случаях, если парковка пустует.

На других участках, где парковка регулярно загружена, начнет действовать дифференцированный тариф.

При равномерном заполнении парковок с 15–20% свободных мест будет исключен долгий поиск парковочных мест, уверены в Дептрансе. В свою очередь, это снизит количество заторов на дорогах.

"Дорога станет свободнее, а общественный транспорт и экстренные службы поедут быстрее – особенно там, где нет выделенных полос, а для местных жителей будет больше свободных мест", – заключили в Дептрансе.

Ранее бесплатную парковку оборудовали на месте объекта самостроя на территории столичного района Солнцево. До этого там функционировала незаконная платная стоянка.