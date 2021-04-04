Бесплатную парковку оборудовали на месте объекта самостроя в Солнцево

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Бесплатную парковку оборудовали на месте объекта самостроя на территории столичного района Солнцево. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В районе Солнцево на месте незаконной платной автостоянки открылась бесплатная парковка. Она расположена по адресу: улицы Волынская, владение 25/2, участок №1", – заявили в пресс-службе Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
В ведомстве подчеркнули, что ранее был пресечен самозахват территории для незаконной предпринимательской деятельности. Платную стоянку здесь оборудовали на участке в 4,2 тысячи квадратных метров, без разрешения установив металлическое ограждение.
Начальник Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский заявил, что на месте демонтирован незаконный забор, а также ликвидирован контрольно-пропускной пункт для въезда на территорию.
В начале марта бесплатную парковку оборудовали на месте самостроя в Сокольниках. Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости выявила незаконную пристройку у нежилого двухэтажного здания.
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