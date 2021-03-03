Бесплатную парковку оборудовали на месте самостроя в Сокольниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Сокольники на месте объекта самостроя оборудовали бесплатную парковку. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.
Уточняется, что по адресу улица Лобачика, владение 14, строение 1б, было обнаружено нежилое двухэтажное здание, к которому была незаконно возведена одноэтажная пристройка.
"Объект не был поставлен на государственный кадастровый и технический учет, имущественные права на него не зарегистрированы", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что здание находится в собственности у предпринимателя, который за счет пристройки самовольно изменил его конфигурацию и расширил используемую площадь.
После демонтажа самостроя на территории оборудовали парковку, добавили в пресс-службе.
Ранее самострой площадью более 700 метров ликвидировали в Печатниках. Незаконное строение находилось по адресу улица Южнопортовая, владение 21.
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