Бесплатную парковку оборудовали на месте самостроя в Сокольниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Сокольники на месте объекта самостроя оборудовали бесплатную парковку. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Уточняется, что по адресу улица Лобачика, владение 14, строение 1б, было обнаружено нежилое двухэтажное здание, к которому была незаконно возведена одноэтажная пристройка.

"Объект не был поставлен на государственный кадастровый и технический учет, имущественные права на него не зарегистрированы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что здание находится в собственности у предпринимателя, который за счет пристройки самовольно изменил его конфигурацию и расширил используемую площадь.

После демонтажа самостроя на территории оборудовали парковку, добавили в пресс-службе.

Ранее самострой площадью более 700 метров ликвидировали в Печатниках. Незаконное строение находилось по адресу улица Южнопортовая, владение 21.