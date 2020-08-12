Самострой площадью более 700 метров ликвидировали в Печатниках

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Самострой площадью более 700 метров ликвидировали на юго-востоке столицы. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
По имеющимся данным, незаконное строение находилось в районе Печатники по адресу: улица Южнопортовая, владение 21.
"Госинспекция по недвижимости выявила заброшенное самовольно возведенное строение площадью 720 квадратных метров", – сообщили в ведомстве.
Там отметили, что указанный объект находился в заброшенном состоянии. Кроме того, на его строительство не было получено никаких разрешительных документов.
"Организация самовольно осуществила застройку территории. Здание было признано самостроем", – заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
В пресс-службе добавили, что незаконное строение было ликвидировано.
Ранее незаконный склад ликвидировали на западе Москвы. Площадь здания составляла 20 квадратных метров.
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