06:32
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Незаконный склад ликвидировали на западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости столицы.
Известно, что незаконная постройка находилась по адресу: набережная Тараса Шевченко, владение 3.
"Обнаружено незаконное строение, используемое под складские и хозяйственные цели", – сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, земельный участок не состоял на кадастровом учете. Площадь незаконного строения составляла 20 квадратных метров. При этом никаких разрешений на строительство не выдавалось.
Отмечается, что постройка использовалась в качестве склада.
"Неизвестно, были ли соблюдены строительные нормы и правила при возведении данного сооружения, а значит, оно могло представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья жителей", – пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
Строение было демонтировано, подытожили в пресс-службе.
Ранее самострой демонтировали на юго-востоке столицы. Незаконный объект был выявлен Госинспекцией по недвижимости.
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