Фото: Москва 24/Александр Авилов

Незаконный склад ликвидировали на западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости столицы.

Известно, что незаконная постройка находилась по адресу: набережная Тараса Шевченко, владение 3.

"Обнаружено незаконное строение, используемое под складские и хозяйственные цели", – сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, земельный участок не состоял на кадастровом учете. Площадь незаконного строения составляла 20 квадратных метров. При этом никаких разрешений на строительство не выдавалось.

Отмечается, что постройка использовалась в качестве склада.

"Неизвестно, были ли соблюдены строительные нормы и правила при возведении данного сооружения, а значит, оно могло представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья жителей", – пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Строение было демонтировано, подытожили в пресс-службе.

Ранее самострой демонтировали на юго-востоке столицы. Незаконный объект был выявлен Госинспекцией по недвижимости.