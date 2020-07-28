Самострой демонтировали на юго-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самострой площадью 600 квадратных метров демонтировали на юго-востоке столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости Москвы.

"Госинспекцией по недвижимости в результате обследования территории в районе Нижегородский Юго-Восточного административного округа Москвы был выявлен объект самовольного строительства площадью 600 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что к объекту капитального строительства, который расположен на участке, пристроили помещение под склад. Данная постройка не была поставлена на учет. Кроме того, земельный участок не предоставлялся под строительство.

Ранее в центре Москвы демонтировали незаконно возведенную автомойку. До этого на месте самостроя располагалось одноэтажное строение 1975 года постройки. Отмечалось, что земельный участок под строительство официально не выделялся. Кроме того, организаторы незаконных работ не получали разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.