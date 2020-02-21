В центре Москвы снесли самострой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Незаконно построенное помещение демонтировали в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по недвижимости столицы.

Известно, что площадь самостроя составляла 53 квадратных метра.

"В историческом центре столицы ликвидировали самострой. Нелегальная складская постройка прилегала к нежилому строению по улице Большой Бронной, доме 23, строении 4", – информирует пресс-служба ведомства.

Начальник Госинспекции Владислав Овчинский рассказал, что к одноэтажному строению была самовольно возведена складская пристройка. Никаких разрешительных документов на постройку предоставлено не было.

"Указанный объект недвижимости создан при отсутствии прав на использование земельного участка для целей строительства и реконструкции, а также при отсутствии разрешения на строительство", – подтвердил он.

Уточняется, что самострой находился недалеко от трубы магистрального отопления. В настоящее время незаконная постройка ликвидирована.

Ранее землю у склада в Тимирязевском районе столицы освободили от самостроя. Площадь незаконного строения составляла 60 квадратных метров.