В центре Москвы демонтировали незаконно возведенную автомойку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Незаконно возведенную автомойку в центре столицы демонтировали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости города.

"Незаконная постройка в Пресненском районе по адресу: ул. 2-я Магистральная, вл. 1/3, стр. 1 демонтирована", – объявили в организации.

В инспекции отметили, что земельный участок под строительство официально не выделялся. Кроме того, организаторы незаконных работ не получали разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

"Ранее на земельном участке было расположено одноэтажное строение 1975 года постройки площадью 161,5 кв. м, которое было демонтировано и на его месте несанкционированно, без разрешительной документации и прав на землю возведен новый объект большей площадью. В самострое организовали автомойку", – отметили в пресс-службе.