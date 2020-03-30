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Москва 24

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Город

07:12

В ТиНАО снесли незаконное кафе на территории кладбища

город благоустройство

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Незаконное кафе было снесено в ТиНАО. Об этом проинформировала пресс-служба государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы, передает Агентство "Москва".

Известно, что здание кафе располагалось в поселении Сосенском на территории, предназначенной для городского кладбища. При этом постройка не имела разрешительной документации, а земля под строительство не выдавалась.

"Строение возведено самовольно, в нарушение норм и требований земельного и градостроительного законодательства", – подтвердил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В сообщении отмечается, что незаконное строение находилось по адресу: поселение Сосенское, квартал 6, владение 1а.

"Предприятия общественного питания – кафе, рестораны, бары – являются местом массового посещения, их строительство должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством", – добавил Овчинский.

Сейчас работы по сносу незаконного строения завершены. Нарушение полностью устранено.

Ранее самострой снесли в центре Москвы. Незаконно построенное помещение использовалось под склад.

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