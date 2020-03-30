В ТиНАО снесли незаконное кафе на территории кладбища

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Незаконное кафе было снесено в ТиНАО. Об этом проинформировала пресс-служба государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы, передает Агентство "Москва".
Известно, что здание кафе располагалось в поселении Сосенском на территории, предназначенной для городского кладбища. При этом постройка не имела разрешительной документации, а земля под строительство не выдавалась.
"Строение возведено самовольно, в нарушение норм и требований земельного и градостроительного законодательства", – подтвердил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
В сообщении отмечается, что незаконное строение находилось по адресу: поселение Сосенское, квартал 6, владение 1а.
"Предприятия общественного питания – кафе, рестораны, бары – являются местом массового посещения, их строительство должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством", – добавил Овчинский.
Сейчас работы по сносу незаконного строения завершены. Нарушение полностью устранено.
Ранее самострой снесли в центре Москвы. Незаконно построенное помещение использовалось под склад.