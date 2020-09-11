В центре Москвы демонтировали незаконно возведенное сезонное кафе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре столицы демонтировали незаконно размещенное сезонное кафе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Заведение расположилось на Садовой-Кудринской улице, на кровле одного из зданий.

"Незаконное сезонное кафе общей площадью 120 квадратных метров было обнаружено Госинспекцией по недвижимости в ходе контрольно-инспекционных мероприятий", – сообщили в ведомстве.

Как объяснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, хозяева кафе не получили разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Размещение объекта на крыше также не соответствовало требованиям о безопасности.

В начале августа 2020 года сотрудники надзорного ведомства ликвидировали незаконный склад, организованный на западе Москвы. Земельный участок, как выяснилось, не состоял на кадастровом учете.

