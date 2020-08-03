Уголовное наказание предложили ввести за блокировку пожарных выходов

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Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ввести уголовную ответственность за блокировку дверей, за которыми располагаются пожарные выходы. Об этом сообщает RT.

По словам Курдесова, в нынешней редакции законодательства за нарушение правил безопасности такого рода предусмотрено только административное накащание.

"В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности в отношении лиц, самовольно блокировавших пожарные выходы, в частности, дополнив статью "Самоуправство" Уголовного кодекса Российской Федерации новым составом преступления", – написал Курдесов.

Юрист, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гаврише рассказал, что сейчас в отношении граждан, которые самовольно закрыли двери пожарного выхода, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Кроме того, будет дано предписание устранить нарушение. Если это не будет сделано, нарушителя обяжут демонтировать все лишние конструкции уже через суд, добавил юрист.

Ранее Москомэспертиза согласовала проект строительства пожарного депо на четыре машиноместа в поселении Филимоновском в ТиНАО.

