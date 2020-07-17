МЧС будет использовать компьютерное зрение для контроля пожарной безопасности

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Контролировать пожарную безопасность в местах с большим количеством людей МЧС планирует при помощи компьютерного зрения. Об этом стало известно из пресс-конференции департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, сообщает Агентство "Москва".
Директор ведомства Ринат Еникеев отметил, что в МЧС проходит цифровизация рабочих процессов, в частности систем компьютерного зрения. Это позволит наблюдать за объектами дистанционно.
"Для этого мы разрабатываем соответствующие программные обеспечения и в дальнейшем в глобальном смысле стремимся к тому, чтобы все объекты государственного пожарного надзора в национальном центре управления в кризисных ситуациях были взяты под компьютерное зрение, и мы бы видели работоспособность систем – что творится на объекте с массовым пребыванием людей", – добавил Еникеев.
По его словам, на реализацию системы может понадобиться около трех лет. Ведомство мониторит компании, которые занимаются разработкой программных продуктов, для будущего сотрудничества.
"Для того чтобы создать систему, которая контролировала бы весь процесс, и инспектор бы реагировал только на индикаторы риска, как сегодня реагирует налоговая служба. Думаю, в ближайшие два-три года мы это сделаем", – подчеркнул директор.
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