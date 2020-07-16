Москвичам рассказали, как ЦОДД управляет потоками автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Центре организации дорожного движения рассказали о том, как специалисты следят за светофорами и управляют транспортными потоками в городе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что дежурная смена, состоящая из 16–18 человек, в круглосуточном режиме следит за ситуацией на дороге. На экраны выводятся данные с камер, установленных по всему городу.
Как рассказал начальник дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Сергей Стоянов, при получении первичного сигнала сотрудник дежурной смены находит нужную камеру и выясняет, что произошло.
"Если ДТП, а он не видит оперативную службу на месте, то на всякий случай дублирует сигнал в оперативные службы. Если они уже работают, то оценивается ситуация с точки зрения образования затора и принимается решение об изменении маршрутов транспорта или режима работы светофора", – пояснил Стоянов.
По его словам, есть подразделения, отвечающие за разрешение внештатных ситуаций, организацию работы светофоров, контроль дорожных работ.
Стоянов рассказал, что если светофор перестал работать на тихом перекрестке, где водители будут пропускать друг друга в соответствии со знаками приоритета, то заявка рассматривается в порядке очереди. Однако, по его словам, совсем другой случай, если проблема возникла на оживленном участке.
"В таком случае мы одновременно с созданием заявки направляем в эту точку регулировщика. Это может быть сотрудник ГИБДД или "Дорожного патруля", – подчеркнул начальник дежурной смены ситуационного центра ЦОДД.
Кроме того, горожане при нарушении работы светофоров или размещении дорожных знаков пользуются номером 3210.
Стоянов также рассказал о работе ЦОДД в непогоду. В этот период сотрудники ЦОДД уделяют большое внимание прогнозам синоптиков и сообщениям от МЧС.
"От сезона к сезону задачи меняются, но цель остается одна – обеспечение движения в городе", – подчеркнул он.
Также, по его словам, специалисты ЦОДД не прекращали работу в период пандемии коронавируса. Из 2,5 тысячи человек в привычном режиме продолжили работать около 400. Изменения не коснулись людей, которые входят в дежурные смены и задействованы в службе "Дорожный патруль".
В феврале сообщалось, что в министерстве транспорта прорабатывают предложения о внедрении в России "умных" светофоров с датчиками движения, приподнятых зебр и британской системы "Дружелюбный переход".
В частности, для уменьшения скорости движения потока транспорта предлагается активно использовать шумовые полосы и искусственные неровности перед переходами.
Так, на некоторых улицах столицы и региона уже начали внедрять экспериментальные модели перехода, которые совмещены с "лежачим полицейским" – такие конструкции используют в Соединенных Штатах и Великобритании. С помощью них снижается скорость транспортного потока на 4–20 километров в час, а также уменьшается на 15% количество аварий с пострадавшими.
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