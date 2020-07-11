На Цветном бульваре вновь установили "танцующий" светофор

Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Танцующий" светофор появился в центре столицы в рамках Дня московского транспорта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
"Такое развлечение понравилось жителям в прошлом году, и мы решили заново его установить и в этом году в рамках праздника", – говорится в сообщении.
Светофор установлен возле пешеходного перехода на Цветном бульваре рядом с цирком Никулина. Рядом установлена небольшая кабина – пешеходы могут зайти в нее и начать танцевать. Танец в режиме реального времени транслируется на красной секции светофора.
Таким образом, значок на устройстве может повторять движения человека в кабине. Если в кабине никого нет, светофор работает в обычном режиме – на нем отображается знак пешехода, который идет или стоит.
В ЦОДД отмечают, что светофор отвечает всем требованиям безопасности, танцующий человек отображается только на красном сигнале светофора. На зеленый сигнал светофор работает в обычном режиме.
Интерактивная кабина будет работать 11-12 июля. Жителей, которые хотят потанцевать в светофоре, попросили пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем московского транспорта. Он отметил, что за 10 лет московский транспорт стал качественно другим, и к нему поменялось отношение горожан.
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