На Цветном бульваре вновь установили "танцующий" светофор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Танцующий" светофор появился в центре столицы в рамках Дня московского транспорта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

"Такое развлечение понравилось жителям в прошлом году, и мы решили заново его установить и в этом году в рамках праздника", – говорится в сообщении.

Светофор установлен возле пешеходного перехода на Цветном бульваре рядом с цирком Никулина. Рядом установлена небольшая кабина – пешеходы могут зайти в нее и начать танцевать. Танец в режиме реального времени транслируется на красной секции светофора.

Таким образом, значок на устройстве может повторять движения человека в кабине. Если в кабине никого нет, светофор работает в обычном режиме – на нем отображается знак пешехода, который идет или стоит.

В ЦОДД отмечают, что светофор отвечает всем требованиям безопасности, танцующий человек отображается только на красном сигнале светофора. На зеленый сигнал светофор работает в обычном режиме.

Интерактивная кабина будет работать 11-12 июля. Жителей, которые хотят потанцевать в светофоре, попросили пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем московского транспорта. Он отметил, что за 10 лет московский транспорт стал качественно другим, и к нему поменялось отношение горожан.