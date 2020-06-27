Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок улицы Маршала Тимошенко станет односторонним с 20 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Изменение в правилах проезда произойдут на отрезке от улицы Академика Павлова до дома 16 по улице Маршала Тимошенко.

В Центре организации дорожного движения сообщили, что решение было принято по просьбе жителей. В организации подчеркнули, что из-за постоянного потока автомобилей на данном участке постоянно шумно. Кроме того, организацию дорожного движения на отрезке признали небезопасной.

"Улица Маршала Тимошенко проходит прямо под окнами жилых домов. Водители, которые едут с Рублевского шоссе на Ярцевскую улицу, объезжают вдоль домов 2/5, 4 и 6 регулируемый перекресток, чтобы не стоять на светофоре. Из-за постоянного потока автомобилей в домах шумно, а переходить дорогу небезопасно, здесь уже было несколько аварий с участием пешеходов", – заявили в ЦОДД.

Кроме того, введение одностороннего движения позволит сохранить 45 парковочных мест. Таким образом также будет решена проблема встречного разъезда. Водители смогут объезжать пробку перед светофором вдоль домов 20 и 26. Данный отрезок находится вдалеке от жилых строений.

Ранее сообщалось, что с 1 июля до 31 августа перекроют движение на участке улицы Макаренко. Ограничение связано с реконструкцией здания.