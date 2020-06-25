Движение перекроют на улице Макаренко на два месяца из-за реконструкции здания

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Движение на участке улицы Макаренко будет перекрыто с 1 июля по 31 августа, передает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр столичного транспортного комплекса.

Ограничение на проезд будет действовать круглосуточно. Сообщается, что полное перекрытие движения произойдет в связи с реконструкцией здания.

"Перекрытие в связи с проведением реконструкции здания на улице Макаренко действует с 1 июля по 31 августа круглосуточно на участке улицы Макаренко – от дома 2/21, строения 1, до дома 6, строения 1", – сообщили в информационном центре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация Северного речного вокзала завершится в Москве ко Дню города. Крупномасштабная реконструкция закончится в соответствии с графиком, несмотря на сдвижку работ.