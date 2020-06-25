Ценность здания посольства Греции в Леонтьевском переулке подтверждена специалистами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Историческая и архитектурная ценность особняка XVIII–XIX веков, который расположен в Леонтьевском переулке, была подтверждена специалистами Мосгорнаследия. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По данным организации, в предмет охраны включили фасады дома 4, строения 1. Их выполнили в начале XIX века в стиле московского ампира по проекту архитектора Афанасия Григорьева. Ко всему прочему, была отмечена уникальность системы сводов, которая сохранилась со второй половины XVIII века.

В настоящий момент в историческом здании находится посольство Греции. При этом в середине XVII века здесь находилась городская усадьба известного дипломата, первого российского посла-резидента графа Петра Андреевича Толстого.

В дальнейшем собственники этого здания менялись несколько раз. К 1823 году здание подверглось новой реконструкции, которой и занимался Афанасий Григорьев.

"Особняк в Леонтьевском переулке является памятником архитектуры федерального значения. Он представляет собой один из лучших образцов московской усадебной застройки начала XIX века", – обратил внимание руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, до настоящего момента сохранилась структура здания, которая включает капитальные стены, а также систему сводов второй половины XVIII века.

Отмечается, что в предмет охраны памятника вошли все конструктивные элементы здания, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов. Уточняется, что в будущем все реставрационные работы в особняке пройдут с учетом утвержденного предмета охраны.

Известно, что с 2011 года в Москве отреставрировали более 1400 объектов культурного наследия.

Ранее мэр Москвы сообщил о возобновлении реставрационных работ в городе.

"В этом году одновременно реставрируются сотни объектов. За последние годы отреставрировано около 1,5 тысячи объектов, и большой вклад в эту работу вносит министерство культуры", – заявил Сергей Собянин.

Кроме того, говорилось, что беседки-ротонды отреставрируют в столичном Парке Горького. Ожидается, что работы закончат до конца сентября.