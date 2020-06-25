Ценность здания посольства Греции в Леонтьевском переулке подтверждена специалистами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Историческая и архитектурная ценность особняка XVIII–XIX веков, который расположен в Леонтьевском переулке, была подтверждена специалистами Мосгорнаследия. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По данным организации, в предмет охраны включили фасады дома 4, строения 1. Их выполнили в начале XIX века в стиле московского ампира по проекту архитектора Афанасия Григорьева. Ко всему прочему, была отмечена уникальность системы сводов, которая сохранилась со второй половины XVIII века.
В настоящий момент в историческом здании находится посольство Греции. При этом в середине XVII века здесь находилась городская усадьба известного дипломата, первого российского посла-резидента графа Петра Андреевича Толстого.
В дальнейшем собственники этого здания менялись несколько раз. К 1823 году здание подверглось новой реконструкции, которой и занимался Афанасий Григорьев.
"Особняк в Леонтьевском переулке является памятником архитектуры федерального значения. Он представляет собой один из лучших образцов московской усадебной застройки начала XIX века", – обратил внимание руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
По его словам, до настоящего момента сохранилась структура здания, которая включает капитальные стены, а также систему сводов второй половины XVIII века.
Отмечается, что в предмет охраны памятника вошли все конструктивные элементы здания, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов. Уточняется, что в будущем все реставрационные работы в особняке пройдут с учетом утвержденного предмета охраны.
Известно, что с 2011 года в Москве отреставрировали более 1400 объектов культурного наследия.
Ранее мэр Москвы сообщил о возобновлении реставрационных работ в городе.
"В этом году одновременно реставрируются сотни объектов. За последние годы отреставрировано около 1,5 тысячи объектов, и большой вклад в эту работу вносит министерство культуры", – заявил Сергей Собянин.
Кроме того, говорилось, что беседки-ротонды отреставрируют в столичном Парке Горького. Ожидается, что работы закончат до конца сентября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: