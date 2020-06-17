Беседки-ротонды отреставрируют в столичном Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Парке Горького приступили к реставрации беседок-ротонд, находящихся на Пушкинской набережной. Специалисты вернут им исторический облик, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Ожидается, что работы закончат до конца сентября. Белокаменные беседки-ротонды построили в начале XIX века как часть архитектурного ансамбля Голицынской больницы для бедных. Медучреждение возвели в 1802 году по проекту архитектора Матвея Казакова.
В данную больницу принимали на лечение всех нуждающихся. Лечебное учреждение было создано по типу загородной усадьбы, у него была территория, которая доходила до набережной Москвы-реки.
В результате на границах больничного парка можно было увидеть семиметровые ротонды с колоннами.
"До реставрации ротонды находились в плачевном состоянии. Белокаменная кладка колонн во многих местах разрушилась, покрывшись сколами и трещинами", – заявил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Так, в рамках первого этапа рабочие отреставрировали и усилили фундамент беседок-ротонд. Затем был отшлифован белый камень колонн. В итоге реставраторам остается восстановить деревянные конструкции кровли и купола ротонд.
Отмечается, что масштабное воссоздание исторических объектов на территории Парка Горького продолжается в течение нескольких лет.
В прошлом году там воссоздали двухметровый исторический вазон, который является частью садово-парковой композиции. На нем изображены белые лебеди на фоне голубой водной глади.
В 2018 году окончена реставрация двух боковых крыльев главного входа в Парк Горького. С 1950-х годов в циркумференциях располагались кассовые павильоны. Работы длились два года.
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