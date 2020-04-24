В бывшей усадьбе купца Ивана Воронцова восстановят старинный интерьер

Фото: департамент культурного наследия города Москвы
Цветочные панно и орнаменты на потолочных карнизах будут возвращены в главный дом бывшей усадьбы купца Ивана Воронцова. Живописный декор почти на протяжении века был спрятан под слоями краски, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Усадьба, где возобновятся работы после ограничений, располагается на Малой Полянке. Планируется, что специалисты продолжат восстанавливать интерьер старинного особняка по сохранившимся фрагментам.
"Когда реставраторы удаляли поздние слои краски с карнизов в помещениях, они увидели, что эти элементы изначально были выкрашены в темно-коричневый цвет. Оказалось, это была имитация резьбы по дереву, типичная для стиля неоклассицизм", – заявил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Он обратил внимание, что за долгие годы у особняка сменилось несколько владельцев. Многие элементы декора в советское время закрасили и полностью скрыты.
Отмечается, что история усадьбы на Малой Полянке началась в середине XVIII века. В тот период она принадлежала князю Федору Андреевичу Барятинскому, судье Судного приказа и статскому советнику.
В советские годы в бывшем купеческом особняке находились коммунальные квартиры, а затем медицинское учреждение.
При этом бывшая городская усадьба купца Ивана Воронцова на Малой Полянке признана объектом культурного наследия регионального значения. В результате все восстановительные работы выполняются под контролем департамента культурного наследия города.
Ранее сообщалось, что три новых памятника и мемориальная доска появятся на улицах Москвы.
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