Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову заменили в Москве. Старый монумент демонтировали. Теперь статуя маршала выполняет воинское приветствие, а у его коня приподнята левая передняя нога.
Председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский рассказал Агентству "Москва", что они не рассматривали вопрос о замене памятника. Он подчеркнул, что это не входит в компетенцию ведомства.
"Мы не вправе заниматься переносом памятников. У нас функция комиссии – определять места для новых памятников. А этот памятник был установлен указом президента России Бориса Николаевича Ельцина. Сами понимаете, какой уровень должен быть принятия решений. Это памятник федерального значения. Это не городской памятник", – пояснил Воскресенский.
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что демонтаж памятника осуществили в рамках его реставрации. Вскоре старый монумент планируют вернуть на место.
"Ни о какой замене памятника маршалу Жукову и не может быть речи. Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года", – заявил Емельянов.
Он добавил, что вместо демонтированного монумента установили его временную копию.
Монумент Георгию Жукову в центре Москвы установили в 1995 году в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На Манежной площади заменили памятник Жукову
Ранее в Москве на здании Российской академии музыки имени Гнесиных оборудовали мемориальную доску народному артисту СССР Иосифу Кобзону.
Всего в столице за 2019 год специалисты отреставрировали 213 памятников архитектуры. В программу вошли городские усадьбы, памятники промышленной и гражданской архитектуры и объекты садово-паркового искусства.
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