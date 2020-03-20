Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову заменили в Москве. Старый монумент демонтировали. Теперь статуя маршала выполняет воинское приветствие, а у его коня приподнята левая передняя нога.

Председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский рассказал Агентству "Москва", что они не рассматривали вопрос о замене памятника. Он подчеркнул, что это не входит в компетенцию ведомства.

"Мы не вправе заниматься переносом памятников. У нас функция комиссии – определять места для новых памятников. А этот памятник был установлен указом президента России Бориса Николаевича Ельцина. Сами понимаете, какой уровень должен быть принятия решений. Это памятник федерального значения. Это не городской памятник", – пояснил Воскресенский.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что демонтаж памятника осуществили в рамках его реставрации. Вскоре старый монумент планируют вернуть на место.

"Ни о какой замене памятника маршалу Жукову и не может быть речи. Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года", – заявил Емельянов.

Он добавил, что вместо демонтированного монумента установили его временную копию.

Монумент Георгию Жукову в центре Москвы установили в 1995 году в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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