Мемориальная доска Иосифу Кобзону появилась на здании Академии музыки им. Гнесиных

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мемориальная доска народному артисту СССР Иосифу Кобзону установлена на здании Российской академии музыки имени Гнесиных. Церемония открытия прошла 16 марта, передает Агентство "Москва".

Незадолго до открытия пришли десятки людей, у которых были цветы. Прозвучали песни известного артиста.

На церемонии побывали председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, министр правительства столицы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мы сегодня не только вспоминаем, но и отдаем дань глубочайшего уважения перед человеком, жизнь которого была посвящена всем нам", – обратилась к присутствующим Терешкова. Она отметила, что люди дорожили дружбой с Кобзоном.

Мемориальную доску создали по проекту авторского коллектива под руководством народного художника России, профессора и скульптора Александра Рукавишникова.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. Ему было 80 лет, исполнителя похоронили в столице на Востряковском кладбище рядом с могилой матери. На протяжении последних лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее памятник Иосифу Кобзону открыли на Востряковском кладбище.