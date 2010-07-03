Памятник Иосифу Кобзону открыли на Востряковском кладбище

15:56
15:56
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
На Востряковском кладбище открыли памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. В церемонии открытия принимали участие депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который назвал смерть Кобзона невосполнимой потерей.
"Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины", – цитируют слова Володина "Дни.ру".
Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что Кобзон служил своей стране и на сцене, и общаясь со своими избирателями.
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, отметил вклад Кобзона в деятельность Госдумы. Он подчеркнул, что такие люди привносили в ГД особенную атмосферу творчества.
Также память Кобзона почтили первая женщина-космонавт, депутат ГД Валентина Терешкова, Герой Советского союза, Герой Российской Федерации, депутат Артур Чилингаров, заместитель главы фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.
В конце мая перед главным входом в Институт театрального искусства имени Кобзона установили бюст в честь бывшего художественного руководителя и президента вуза. В церемонии открытия приняли участие дети и внуки, родные и близкие друзья, коллеги артиста.
Институт имени Иосифа Кобзона находится на Ботанической улице. В стенах учебного заведения студенты обучаются разным жанрам хореографии, сольному пению, акробатике и др.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Его похоронили на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.
Сергей Собянин предложил присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке. В Госдуме предложили назвать в честь Кобзона одну из улиц на севере столицы.
"Песни нашего кино": Кобзон
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