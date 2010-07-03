Бюст Кобзона установили у входа Института театрального искусства

Фото: Агентство Москва/Сергей Ведяшкин

Перед главным входом в Институт театрального искусства имени Кобзона установили бюст в честь бывшего художественного руководителя и президента вуза. В церемонии открытия приняли участие дети и внуки, родные и близкие друзья, коллеги артиста.

"Этот первый памятник, первый бюст открывается у стен института, который носит его имя. Это очень символично – он любил студентов, своих учеников. Он прекрасно понимал – все, что он знает и умеет, он готов был передать юным музыкантам, студентам", – цитирует Агентство "Москва" спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона находится на Ботанической улице. В стенах учебного заведения студенты обучаются разным жанрам хореографии, сольному пению, акробатике и др.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Его похоронили на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.

Сергей Собянин предложил присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке. В Госдуме предложили назвать в честь Кобзона одну из улиц на севере столицы. Скульптор Зураб Церетели планировал изготовить памятник Иосифу Кобзону.

