Нелли Кобзон представила коллекцию предметов искусства

Фото: vk.com/museumtropinin

Вдова Иосифа Кобзона Нелли выставила свою коллекцию предметов искусства, сообщает "Дни.ру". Выставка открылась в музее Тропинина в центре Москвы.

В экспозиции представлены изделия европейских фарфоровых предприятий, русский антиквариат заводов Попова, Кузнецова, Корниловых. Отдельная часть посвящена старинным театральным биноклям.

Долгие годы Нелли Кобзон собирает фарфор – вазы, декоративные тарелки, шкатулки преимущественно первой половины XIX века и другие предметы искусства. При этом сама она не считает себя коллекционером. По словам 68-летней вдовы Кобзона, для нее предметы из ее коллекции – это лишь "изящные вещи, украшающие жизнь и согревающие воспоминаниями".

В будущем она планирует устроить выставку любимых предметов супруга. Как известно, Иосифу Кобзону нравилась ампирная мебель из очень дорогих пород дерева, а также старинные карманные часы.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Его похоронили на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.

Сергей Собянин предложил присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке. В Госдуме предложили назвать в честь Кобзона одну из улиц на севере столицы.

Ранее стало известно, что на здании Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице установят мемориальную доску народному артисту СССР Иосифу Кобзону. В этом учреждении Кобзон сначала обучался на вокальном факультете, затем преподавал. В 1984 году он стал инициатором создания кафедры эстрадного искусства, которую возглавлял долгие годы.