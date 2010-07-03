Нелли Кобзон представила коллекцию предметов искусства

Вдова Иосифа Кобзона Нелли выставила свою коллекцию предметов искусства, сообщает "Дни.ру". Выставка открылась в музее Тропинина в центре Москвы.
В экспозиции представлены изделия европейских фарфоровых предприятий, русский антиквариат заводов Попова, Кузнецова, Корниловых. Отдельная часть посвящена старинным театральным биноклям.
Долгие годы Нелли Кобзон собирает фарфор – вазы, декоративные тарелки, шкатулки преимущественно первой половины XIX века и другие предметы искусства. При этом сама она не считает себя коллекционером. По словам 68-летней вдовы Кобзона, для нее предметы из ее коллекции – это лишь "изящные вещи, украшающие жизнь и согревающие воспоминаниями".
В будущем она планирует устроить выставку любимых предметов супруга. Как известно, Иосифу Кобзону нравилась ампирная мебель из очень дорогих пород дерева, а также старинные карманные часы.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Его похоронили на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.
Сергей Собянин предложил присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке. В Госдуме предложили назвать в честь Кобзона одну из улиц на севере столицы.
Ранее стало известно, что на здании Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице установят мемориальную доску народному артисту СССР Иосифу Кобзону. В этом учреждении Кобзон сначала обучался на вокальном факультете, затем преподавал. В 1984 году он стал инициатором создания кафедры эстрадного искусства, которую возглавлял долгие годы.
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