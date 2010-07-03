В Москве установят мемориальную доску Иосифу Кобзону

Мемориальную доску народному артисту СССР Иосифу Кобзону установят в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума, передает Агентство "Москва".
Доска появится на здании Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице. В этом учреждении Кобзон сначала обучался на вокальном факультете, затем преподавал. В 1984 году он стал инициатором создания кафедры эстрадного искусства, которую возглавлял долгие годы.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Его похоронили на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.
Сергей Собянин предложил присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке. В Госдуме предложили назвать в честь Кобзона одну из улиц на севере столицы. Скульптор Зураб Церетели планировал изготовить памятник Иосифу Кобзону. "Аэрофлот" присвоит одному из своих новых самолетов имя Иосифа Кобзона.
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