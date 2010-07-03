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11:20

Объявлен конкурс на изготовление мемориальной доски Кобзону

культура

11:20

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Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Объявлены торги на изготовление мемориальной доски народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Заказчик – Мосреставрация. Документация опубликована на портале госзакупок.

Бронзовая доска с портретным барельефом должна быть установлена на здании Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице. В этом учреждении Кобзон сначала обучался на вокальном факультете, затем преподавал. В 1984 году он стал инициатором создания кафедры эстрадного искусства, которую возглавлял долгие годы.

"Доска может иметь вид полуфигуры или иное пластическое решение по замыслу авторского коллектива, допустимое в практике создания мемориальных досок", – указано в документации к тендеру. Работы должны быть выполнены не позднее 20 декабря.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Его похоронили на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.

Сергей Собянин предложил присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке. В Госдуме предложили назвать в честь Кобзона одну из улиц на севере столицы. Скульптор Зураб Церетели планировал изготовить памятник Иосифу Кобзону.

культура

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