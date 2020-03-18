Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что реконструкцию Северного речного вокзала завершат в 2020 году, сообщает ТАСС.

Он отметил, что на первом этапе работ осложнение вызвало то, что здание находилось в аварийном состоянии. В связи с этим пришлось потратить много времени на подготовку инженерных коммуникаций.

"И буквально на наших глазах в 2018 – начале 2019 года были завершены противоаварийные работы. В 2019 году завершено большинство работ, связанных с внешним обликом здания, и сейчас завершаются в интерьерах этого объекта, планируется, что в 2020 году реставрационные работы будут полностью завершены", – отметил Емельянов.

Он напомнил, что реконструкция затрагивает и парк вокруг Северного речного вокзала. Он считается памятником садово-паркового искусства регионального значения.

В настоящий момент завершаются отделочные работы в интерьерах вокзала. Впоследствии планируется ремонт башенных часов и панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы. Кроме того, специалисты реконструируют витражи с государственными гербами советских республик.

Ранее стало известно, что работы по благоустройству парка Северного речного вокзала завершат к 1 сентября.