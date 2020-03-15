Работы по благоустройству парка Северного речного вокзала завершат к 1 сентября

12:03
Фото: Агентство «Москва»
Работы по комплексному благоустройству территории, прилегающей к Северному речному вокзалу, завершат в срок – к 1 сентября 2020 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, работы идут полным ходом, общая площадь благоустройства составляет 49 гектар. Предстоит переложить инженерные коммуникации, реконструировать причал, построить ряд новых инженерных объектов, благоустроить и озеленить территорию.
Все работы по инженерным сетям в рамках проекта планируется завершить к середине апреля, причал Северного речного вокзала будет готов к началу навигации.
"Обновление причала – один из основных этапов обновления Северного речного вокзала, ведь именно его видят первым сотни туристов, которые ежегодно приезжают водным транспортом посмотреть достопримечательности столицы", – сказал Бирюков.
Планируется обустроить 19 километров дорожно-тропиночной сети, установить 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения, понтон с тремя бассейнами и три фонтана. На территории построят восемь детских и две спортивных площадки, а также девять площадок для "тихого отдыха".
Одной из особенностей благоустройства станет появление живой изгороди из туи. Также высадят 7 тысяч деревьев, более 3 тысяч кустарников , свыше 5 тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона.
Причал Северного речного вокзала планируют отремонтировать к апрелю
Ранее сообщалось, что звезду с серпом и молотом планируют установить на шпиль здания Северного речного вокзала после реставрации в течение трех месяцев. На сегодняшний день реставрация завершена на 80%.
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